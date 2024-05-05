Стало известно, на каких условиях «Атлетико» хочет сохранить Антуана Гризманна

«Атлетико» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим команды Антуаном Гризманном, сообщает AS.

По информации источника, в мадридском клубе провели на минувшей неделе встречу с сестрой футболиста, Мод Гризманн, на котором дали ей понять, что «Антуан может остаться в команде столько, сколько он захочет» с точки зрения, что французский нападающий уже стал легендой мадридского клуба. Отмечается, что Гризманну предложено переподписать истекающий летом 2026 года контракт с клубом на установленный новый срок с увеличением заработной платы игроку.

Напомним, в нынешнем сезоне 33-летний Гризманн принял участие в 44 матчах «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.