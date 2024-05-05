Известный американский актёр и продюсер стал совладельцем «Лидс Юнайтед» — The Sun

Американский актёр, комедиант и продюсер Уилл Феррелл приобрёл долю в «Лидс Юнайтед», выступающем в английском Чемпионшипе. Об этом сообщает The Sun.

Источник не уточняет размер доли Феррелла, но отмечает, что она является «существенной». Официально об этой сделки должно быть объявлено в ближайшее время. Подчёркивается, что 56-летний актёр является большим поклонником футбола и с нетерпением ждёт возможности посетить стадион.

Состояние Феррелла оценивается в £ 127 млн (€ 148 млн). Актёр также является совладельцем американского «Лос-Анджелеса».

По итогам регулярного чемпионата «Лидс Юнайтед» набрал 90 очков и занял третье место. Таким образом, «павлины» готовятся принять участие в матчах плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу.

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