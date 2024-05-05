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Анчелотти превзошёл Зидана по количеству трофеев в качестве тренера «Реала»

Анчелотти превзошёл Зидана по количеству трофеев в качестве тренера «Реала»
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Чемпионство мадридского «Реала» в нынешнем сезоне испанской Примеры стало 12 трофеем итальянского специалиста Карло Анчелотти в качестве главного тренера «сливочных». Таким образом, Анчелотти превзошёл Зинедина Зидана, ранее возглавлявшего «королевский» клуб и завоевавшего с ним 11 трофеев в различных турнирах.

64-летний специалист тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, а затем с 2021 года по нынешнее время. Зидан возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

За период своей карьеры в мадридском клубе Анчелотти по два раза выигрывал чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:

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