Максим Деменко: «Краснодар» пока ещё не готов — в команде присутствует давление

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о минувшем матче 27-го тура РПЛ, в котором «быки» уступили «Ахмату» со счётом 0:1.

«Конечно, жалко «Краснодар». Команда играла достаточно хорошо в матче с «Ахматом», но не реализовала свои моменты. А «Ахмат» во втором тайме забил быстрый гол, который перевернул всю игру. «Краснодар» старался и пытался, но надо отдать должное «Ахмату». Ведь после неудачных матчей при Адиеве команда преобразилась.

Сейчас можно говорить, что «Краснодар» пока ещё не готов, потому что такие матчи нельзя проигрывать. Наверное, в «Краснодаре» присутствует давление, когда команде обязательно нужно выиграть. Соперникам «быков» проще, ведь они понимают, что «Краснодару» надо только выиграть, поэтому играют от обороны. Однозначно, «Краснодар» дал шанс «Зениту», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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