«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

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Сегодня, 5 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Пол Тирни. Матч начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 35 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и занимает третье место. После 34 игр английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» заработал 60 очков и располагается на пятой строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 7-го тура. В том противостоянии «Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. В составе «шпор» голами отметились Сон Хын Мин, а также Жоэль Матип, забивший автогол. Единственный гол мерсисайдцев забил Коди Гакпо.

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