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Агент Крунича прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику

Агент Крунича прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику
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Футбольный агент Никола Коларов, представляющий интересы 30-летнего опорного полузащитника «Фенербахче» Раде Крунича, отреагировал на информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к своему клиенту.

«В данный момент я не могу говорить об этом, потому что чемпионат ещё не закончен. Сейчас Раде выступает в составе «Фенербахче» и счастлив там. Так что пока невозможно говорить о других клубах и интересе», — приводит слова Коларова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Крунич принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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