«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Чжэцзян» в матче 10-го тура чемпионата Китая

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Завершился матч 10-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа» и «Чжэцзян». Команда российского специалиста Леонида Слуцкого разгромила соперника со счётом 4:0. Таким образом, коллектив Слуцкого одержал 10-ю подряд победу в чемпионате Китая.

На 42-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Ибраим Амаду. На 45+1-й минуте нападающий Сефас Малеле укрепил преимущество своей команды, реализовав 11-метровый. На 80-й минуте нападающий Андре забил третий гол «Шанхай Шэньхуа». На 90+3-й минуте Андре оформил дубль.

После десяти туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 26 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Чэнду Жунчэн» на семь очков, однако у этой команды есть игра в запасе.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» встретится с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Матч состоится 11 мая в 14:00 мск.

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