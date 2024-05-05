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Горшков: ситуация благоволит «Зениту», но осталось самое сложное — обыграть «Факел»

Горшков: ситуация благоволит «Зениту», но осталось самое сложное — обыграть «Факел»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт 6 мая, стартовый свисток о начале игры прозвучит в 18:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» после подарка от «Краснодара» обязан побеждать «Факел». Хотя воронежская команда — это не подарок, особенно у себя дома, где будет сумасшедшая поддержка и отдача. Ситуация благоволит «Зениту», но будет очень непросто. «Зениту» осталось самое сложное — обыграть «Факел», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26-ти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. После аналогичного количества игр «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место.

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