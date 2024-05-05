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«Все мои мысли сейчас связаны с «Рубином». Даку — об интересе со стороны других клубов

«Все мои мысли сейчас связаны с «Рубином». Даку — об интересе со стороны других клубов
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Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал интерес к себе со стороны других команд. Ранее «Чемпионату» стало известно, что албанский форвард входит в шорт-лист игроков, которых московский «Локомотив» рассматривает на замену форварду Артёму Дзюбе.

«Безусловно приятно, когда к тебе возникает такой интерес. Да, я слышал об этих слухах, но сейчас я сосредоточен только на «Рубине». Я с очень большим уважением отношусь к клубу и людям, которые здесь работают. У нас осталось еще четыре матча на финише сезона. Так что все мои мысли сейчас связаны только с этим. Хочется помочь «Рубину» занять максимально высокое место в чемпионате», — сказал Даку в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний Даку провёл в составе «Рубина» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно сведениям немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость албанского форварда составляет € 1,5 млн.

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