Деменко: рокировку тренеров в «Краснодаре» можно назвать ошибкой только в конце сезона

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о тренерской ситуации в стане «быков».

«Понятно, что Галицкий видит все моменты после увольнения Ивича и назначения Мусаева. Но в любом случае реализация идёт от футболистов, игра создаётся и моменты существуют. Но это право Галицкого, он руководитель. Когда будет концовка сезона, тогда можно будет подводить какую-то конкретику.

Если бы «Краснодар» победил «Крылья Советов» и «Ахмат», то о назначении Мусаева не говорили бы. Поэтому надо подождать до конца сезона и тогда можно сказать, что такая рокировка тренеров является ошибкой. Я считал, что, когда Мусаев пришёл в команду, ему будет гораздо сложнее. Но они выправились и играли достаточно неплохо.

Однако последние матчи с «Крыльями» и «Ахматом» психологически подействовали на команду. Если ещё «Зенит» выиграет, то это будет давить. Поэтому игрокам «Краснодара» надо было кровь из носу играть в последних встречах и не давать шанса «Зениту», который такие моменты не упустит», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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