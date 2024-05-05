«Кальяри» и «Лечче» не выявили победителя в матче 35-го тура Серии А

Сегодня, 5 мая, состоялся матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Кальяри» и «Лечче». Игра прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. Матч начался в 13:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:1.

В середине первого тайма защитник «Кальяри» Йерри Мина вывел свою команду вперёд с передачи полузащитника Джанлуки Гаэтани, который затем на 44-й минуте получил прямую красную карточку за «фол последней надежды». Игравшим весь тайм в большинстве гостям удалось уйти от поражения благодаря точному удару нападающего Николы Крстовича, забившего после паса своего партнёра по команде Понтуса Альмквиста на 84-й минуте игры.

После этого матча у «Кальяри» у 33 очка по итогам 35 проведённых игр. Команда занимает 14-е место, пока «Лечче» с 37-мя очками располагается на одной строчке выше.