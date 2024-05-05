«Пари НН» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 5 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали победу со счётом 2:0.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: