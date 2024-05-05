«Акрон» обыграл «Тюмень» в матче 31-го тура Первой лиги

Закончился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов из Екатеринбурга. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл полузащитник «Акрона» Иван Чудин. На 68-й минуте встречи полузащитник Кирилл Данилин удвоил преимущество тольяттинцев, установив итоговый счёт матча.

После 30 игр Первой лиги «Акрон» набрал 53 очков и занимает третье место. После аналогичного количества матчей «Тюмень» заработала 42 очка и расположилась на восьмой строчке.

Следующую игру первенства тольяттинцы проведут на своём поле с махачкалинским «Динамо» 12 мая, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. «Тюмени» в этот же день предстоит выездной матч с саратовским «Соколом», игра начнётся в 14:00 по московскому времени.