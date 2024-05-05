В «Боруссии» Д подтвердили желание сохранить Джейдона Санчо после аренды

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался по ситуации с возможным уходом крайнего нападающего Джейдона Санчо, арендованного до конца сезона у «Манчестер Юнайтед».

«Сделаем всё возможное, чтобы Джейдон Санчо остался у нас. В «Манчестер Юнайтед» видят, насколько он сейчас в порядке. Есть вероятность, что они захотят продать его. Или же они вернут его после аренды», — приводит слова Себастьяна Келя Die Welt.

Ранее сообщалось, что футболист не вернётся в английский клуб, даже если клуб покинет главный тренер Эрик тен Хаг, а дортмундская «Боруссия» работает над продлением аренды.

Напомним, 24-летний Джейдон Санчо выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды с января 2024 года. В текущем сезоне в общей сложности футболист принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.