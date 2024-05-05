Агент Талаев: сейчас не самое лучшее время обсуждать будущее игроков «Сочи»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы футболистов «Сочи» Дмитрия Чистякова, Тимофея Маргасова и Кирилла Кравцова, ответил на вопрос, останутся ли его клиенты в клубе, если он вылетит из чемпионата России.

«Останутся ли игроки в «Сочи» если клуб вылетит? Давайте это обсуждать тогда, когда уже точно решится судьба клуба. Впереди четыре матча, всё в их руках. Я думаю, сейчас не самое лучшее время обсуждать будущее игроков, потому что неясна ещё судьба «Сочи», – приводит слова Талаева Metaratings.

Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 20 очков и занимает 16-е, последнее место, отставая от 14-й строчки, позволяющей сыграть в стыковых матчах, на шесть очков.

В 27-м туре сочинский клуб встретится с московским «Динамо». Матч состоится сегодня, 5 мая. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: