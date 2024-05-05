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Служба разведки Нидерландов долгое время следила за Промесом — Provinciale Zeeuwse

Служба разведки Нидерландов долгое время следила за Промесом — Provinciale Zeeuwse
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Команда криминальной разведки Нидерландов (TCI) на протяжении долгого времени следила за экс-нападающим «Аякса» Квинси Промесом, на текущий момент являющимся игроком московского «Спартака». Об этом сообщает Provinciale Zeeuwse.

По информации источника, суд считает доказанным то обстоятельство, что Промес инвестировал в торговлю наркотическими веществами и являлся одним из звеньев в крупной преступной сети. Подчёркивается, что TCI перехватывала все сообщения нидерландского нападающего, касающиеся контрабанды запрещённых веществ. Эти сообщения он отправлял через свой телефон.

Источник обнародовал часть переписки Промеса с одним из участников преступной сети после того, как сотрудники таможенной службы обнаружили часть контрабанды:

Промес. Вот чёрт.

Сообщник. Риски профессии.

Напомним, ранее нападающий был приговорён к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотических веществ в особо крупном размере.

Девушка Промеса выложила видео с Квинси в ночном клубе Дубая:

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