«Динамо» сравнялось по очкам с «Зенитом», Канада выиграла ЮЧМ по хоккею. Главное к вечеру

«Динамо» вырвало победу у «Сочи», сборная Канады выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею, завершился регулярный чемпионат мини-футбольной Суперлиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 5 мая.
Футбол
«ПСВ» стал чемпионом Нидерландов сезона-2023/2024
Роналду может перейти в «Интер Майами»
«Челси» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» в матче АПЛ со счётом 5:0
«Динамо» вырвало победу у «Сочи» на 90+5-й минуте матча 27-го тура РПЛ
Хоккей
«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком
Сборная Канады выиграла ЮЧМ, одержав победу в финале с США
Теннис
Фото: Рафаэль Надаль провёл первую тренировку на «Мастерсе» в Риме
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в первом матче полуфинала Единой лиги
Другие
Деми Воллеринг впервые стала победительницей женской «Вуэльты — 2024»
Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф мужской Суперлиги по мини-футболу