Таранов: не секрет, что ЦСКА делает ставку на Кубок, но в игре с «Рубином» надо побеждать

Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Встреча пройдёт 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«ЦСКА и «Рубин» непросто так выходят на футбольное поле. Обе команды хотят выиграть вне зависимости от турнирной таблицы. Я думаю, тяжело не согласиться, что в турнирной таблице есть многое, что уже нельзя решить. Тем не менее команды должны играть для своих болельщиков, и каждый футболист должен выходить на поле только с одной мыслью: победить.

ЦСКА, учитывая четыре матча без победы, необходимо поднимать эмоциональный фон. Я думаю, ЦСКА делает ставку на Кубок, и это ни для кого не секрет. «Рубин» сейчас неплохо идёт — обыграли «Зенит» и хорошо сыграли с «Уралом». Но ЦСКА захочет победить, потому что команда давно не выигрывала. Поэтому в предстоящей игре должен получиться неплохой зрелищный футбол», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 38 очков за 26 матчей. «Рубин» располагается на девятой строчке, заработав 37 очков.