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Роналду может перейти в «Интер Майами» — журналист Абдулазиз Аль-Осаими

Роналду может перейти в «Интер Майами» — журналист Абдулазиз Аль-Осаими
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Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм изучает возможность трансфера нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в американский клуб. Об этом сообщает журналист Абдулазиз Аль-Осаими.

По информации источника, Бекхэму очень нравится идея объединить в одном клубе Роналду и аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Напомним, осенью 2022 года, когда Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», СМИ сообщали, что Бекхэм уже проводил переговоры с португальским нападающим.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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