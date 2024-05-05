«Мы едем на Евро без какого-либо напряжения». Даку — о сборной Албании

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по футболу, который пройдёт нынешним летом. Напомним, Даку является футболистом сборной Албании, которая примет участие в турнире.

«Мы знаем, насколько у нас сложная группа. Испания, Италия, Хорватия – одни из сильнейших сборных в мире. Но при этом и мы обладаем отличной командой и великолепными футболистами. Мы сделаем всё, чтобы показать свои лучшие качества и достойно представить Албанию на Евро.

Наш козырь в том, что мы едем на Евро без какого-либо напряжения. По сути, наша задача уже выполнена, потому что мы попали на финальный турнир. Постараемся всех удивить», — приводит слова Даку Metaratings.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.