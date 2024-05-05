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Коул Палмер забил в ворота «Вест Хэма» и повторил достижение 28-летней давности в АПЛ

Коул Палмер забил в ворота «Вест Хэма» и повторил достижение 28-летней давности в АПЛ
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер на 15-й минуте открыл счёт в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». На момент написания новости счёт в игре 3:0 в пользу «Челси».

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
4 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Палмер – 15'     2:0 Галлахер – 30'     3:0 Мадуэке – 36'     4:0 Джексон – 48'    

Этот гол стал 21-м для форварда в нынешнем сезоне. Таким образом, Палмер стал третьим молодым футболистом в истории английской Премьер-лиги, забившим за сезон больше 20 мячей. Ранее это удалось только нападающему «Ливерпуля» Робби Фаулеру в сезонах-1994/1995 и 1995/1996, а также форварду Крису Саттону в сезоне-1993/1994 в составе «Блэкберн Роверс».

В нынешнем сезоне 21-летний Палмер принял участие в составе «Челси» в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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