Коул Палмер забил в ворота «Вест Хэма» и повторил достижение 28-летней давности в АПЛ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер на 15-й минуте открыл счёт в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». На момент написания новости счёт в игре 3:0 в пользу «Челси».

Этот гол стал 21-м для форварда в нынешнем сезоне. Таким образом, Палмер стал третьим молодым футболистом в истории английской Премьер-лиги, забившим за сезон больше 20 мячей. Ранее это удалось только нападающему «Ливерпуля» Робби Фаулеру в сезонах-1994/1995 и 1995/1996, а также форварду Крису Саттону в сезоне-1993/1994 в составе «Блэкберн Роверс».

В нынешнем сезоне 21-летний Палмер принял участие в составе «Челси» в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.