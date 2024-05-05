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Вратарь «Спартака» Селихов не приехал с командой на матч с «Пари НН»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов не приехал с командой на предстоящий матч 27-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Встреча состоится сегодня, 5 мая. Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали победу со счётом 2:0.