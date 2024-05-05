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В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Селихова в заявке на матч с «Пари НН»

В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Селихова в заявке на матч с «Пари НН»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему голкипер команды Александр Селихов не попал в заявку на матч с «Пари Нижний Новгород» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бабич и Зорин продолжают восстановление, Селихов приболел и остался в Москве», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 5 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Матч начнётся в 19:00 мск.

После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.

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