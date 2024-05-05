«Бетис» обыграл «Осасуну» в матче 34-го тура испанской Примеры

5 мая состоялся матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Осасуна» и «Бетис». Игра прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе гостей забитыми мячами отметились Айосе Перес и Пабло Форнальс. Оба гола были забиты в первом тайме.
Примечательно, что хозяева большую часть матча играли в меньшинстве. На 26-й минуте красную карточку в составе «Осасуны» получил Хон Монкайола.
Таким образом, «Бетис» заработал 52 очка после 34 матчей чемпионата Испании по футболу. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» набрала 39 очков. Она располагается на 11-й строчке.
- 5 мая 2024
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