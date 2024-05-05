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«Бетис» обыграл «Осасуну» в матче 34-го тура испанской Примеры

«Бетис» обыграл «Осасуну» в матче 34-го тура испанской Примеры
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5 мая состоялся матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Осасуна» и «Бетис». Игра прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Испания - Примера . 34-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Перес – 41'     0:2 Форнальс – 45+3'    
Удаления: Монкайола – 26' / нет
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В составе гостей забитыми мячами отметились Айосе Перес и Пабло Форнальс. Оба гола были забиты в первом тайме.

Примечательно, что хозяева большую часть матча играли в меньшинстве. На 26-й минуте красную карточку в составе «Осасуны» получил Хон Монкайола.

Таким образом, «Бетис» заработал 52 очка после 34 матчей чемпионата Испании по футболу. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» набрала 39 очков. Она располагается на 11-й строчке.

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