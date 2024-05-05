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37-летний Тошич рассказал, допускает ли он возвращение в ЦСКА

37-летний Тошич рассказал, допускает ли он возвращение в ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за греческую «Ламию», ответил на вопрос о потенциальном возвращении в состав армейцев.

«Допускаю ли возвращение в ЦСКА? Мне уже 37 лет, мне кажется, что команда хорошо и без меня справляется. Поэтому я не думаю об этом. Что касается работы после завершения карьеры, то посмотрим, если будет интерес, конечно, серьёзно подумаю», — приводит слова Тошича ТАСС.

Напомним, сербскому игроку Зорану Тошичу 37 лет. Он выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2017 год. За этот период полузащитник провёл 239 матчей, в которых забил 47 мячей и отдал 41 результативную передачу. Тошич в составе ЦСКА стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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