«Динамо» — «Сочи»: Тюкавин забил гол пяткой, находясь спиной к воротам

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Видео доступно в телеграм-канале Российская Премьер-Лига. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 53-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников.

После 26 туров чемпионата России «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место. «Сочи» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 20 очков и располагается на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 3:3.