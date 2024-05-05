«Динамо» — «Сочи»: Тюкавин забил гол пяткой, находясь спиной к воротам

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 16:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Видео доступно в телеграм-канале Российская Премьер-Лига. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На 53-й минуте матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников.
После 26 туров чемпионата России «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место. «Сочи» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 20 очков и располагается на 16-й строчке.
В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 3:3.
- 5 мая 2024
-
18:33
-
18:28
-
18:21
-
18:15
-
18:08
-
17:59
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:21
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:58
-
16:50
-
16:41
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:30
-
15:29
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:11
-
15:08
-
15:06