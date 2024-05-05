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Дубль и голевая передача Джексона помогли «Челси» разгромить «Вест Хэм» со счётом 5:0

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Челси» и «Вест Хэм». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:0.

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Коул Палмер. Ему ассистировал нападающий Николас Джексон. На 30-й минуте преимущество хозяев удвоил Конор Галлахер. На 36-й минуте нападающий «Челси» Нони Мадуэке довёл счёт до разгромного, ему ассистировал защитник Тьяго Силва.

Во втором тайме хозяева продолжили развивать своё преимущество. На 48-й минуте забил нападающий «Челси» Николас Джексон, а на 80-й минуте он оформил дубль.

«Челси» после победы занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка за 35 матчей. «Вест Хэм» находится на девятом месте, заработав 49 очков.

Параллельно завершился ещё один матч 36-го тура АПЛ, в котором «Брайтон» принимал «Астон Виллу». Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.