ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Рубин» в женской Суперлиге

Сегодня, 5 мая, состоялся матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды играли в Татарстане. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился минимальной победой красно-синих — 1:0.

Единственный гол был забит на 15-й минуте. Отличилась камерунская нападающая Габриэль Онгене.

После этого матча в активе ЦСКА стало 21 очко. Красно-синие занимают первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Рубин» идёт 12-м, по-прежнему не набрав ни одного очка.

Напомним, футболистки московского ЦСКА в следующем туре женской Суперлиги сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 10 мая. Казанская команда в этот же день сыграет с московским «Спартаком».