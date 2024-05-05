ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Рубин» в женской Суперлиге
Поделиться
Сегодня, 5 мая, состоялся матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды играли в Татарстане. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился минимальной победой красно-синих — 1:0.
Россия - Суперлига (ж) . 8-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
0 : 1
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Онгене – 15'
Единственный гол был забит на 15-й минуте. Отличилась камерунская нападающая Габриэль Онгене.
После этого матча в активе ЦСКА стало 21 очко. Красно-синие занимают первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Рубин» идёт 12-м, по-прежнему не набрав ни одного очка.
Напомним, футболистки московского ЦСКА в следующем туре женской Суперлиги сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 10 мая. Казанская команда в этот же день сыграет с московским «Спартаком».
Комментарии
- 5 мая 2024
-
18:33
-
18:28
-
18:21
-
18:15
-
18:08
-
17:59
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:21
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:58
-
16:50
-
16:41
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:30
-
15:29
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:11
-
15:08
-
15:06