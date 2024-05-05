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ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Рубин» в женской Суперлиге

ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Рубин» в женской Суперлиге
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Сегодня, 5 мая, состоялся матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды играли в Татарстане. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился минимальной победой красно-синих — 1:0.

Россия - Суперлига (ж) . 8-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
0 : 1
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Онгене – 15'    

Единственный гол был забит на 15-й минуте. Отличилась камерунская нападающая Габриэль Онгене.

После этого матча в активе ЦСКА стало 21 очко. Красно-синие занимают первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Рубин» идёт 12-м, по-прежнему не набрав ни одного очка.

Напомним, футболистки московского ЦСКА в следующем туре женской Суперлиги сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 10 мая. Казанская команда в этот же день сыграет с московским «Спартаком».

Таблица женской Суперлиги
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