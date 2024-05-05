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«Динамо» — «Сочи»: бело-голубые пропустили и снова вышли вперёд за две минуты

«Динамо» — «Сочи»: бело-голубые пропустили и снова вышли вперёд за две минуты
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начался в 16:30 мск. На момент написания новости счёт в матче 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    

На 83-й минуте матча гости сравняли счёт усилиями нападающего Сауля Гуарирапы, которому ассистировал полузащитник Александар Юкич. Однако уже через две минуты хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бителло.

После 26 туров чемпионата России «Динамо» набрало 47 очков и занимает третье место. «Сочи» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 20 очков и располагается на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 3:3.

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