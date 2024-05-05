Антонин Кински: печально, что европейцы не увидели в полной мере игру Акинфеева

Экс-вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински ответил на вопрос о том, сумел бы построить хорошую европейскую карьеру голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, если бы уехал из российского чемпионата.

«Хоть Игорь был самым сильным вратарём в российском чемпионате, но, когда вы встречаетесь с другой культурой, тренировками, это чувствуется совсем по-другому. Очень тяжело сказать. Я знаю, что у него были предложения, но, если он не хотел или ЦСКА не хотел отпускать, конечно, мне его немного жалко. Да, если он был всем доволен в ЦСКА, тогда не надо говорить так. Но это печально, что европейцы не увидели в полной мере игру такого вратаря, как Игорь», – приводит слова Кински «Советской спорт».

Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за московских армейцев в чемпионате России по футболу 31 мая 2003 года. Соперниками ЦСКА в той игре были «Крылья Советов». Юный голкипер тогда отразил 11-метровый удар. В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 24 матчах во всех официальных турнирах. Вместе с ЦСКА он выиграл более 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА.