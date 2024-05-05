Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» после победы над «Сочи» вышло на первое место в таблице РПЛ

«Динамо» после победы над «Сочи» вышло на первое место в таблице РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

5 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    

После этой победы «Динамо» набрало 50 очков. Теперь московская команда занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте пребывает «Краснодар»(50 очков). Третьим идёт «Зенит» (50 очков), у которого на одну игру меньше по сравнению с конкурентами. Отметим, что бело-голубые идут первыми из-за результатов личных встреч.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 3:3.

Материалы по теме
«Динамо» — «Сочи». Личка и Тюкавин не теряют надежды
«Динамо» — «Сочи». Личка и Тюкавин не теряют надежды
Таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android