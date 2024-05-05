«Динамо» после победы над «Сочи» вышло на первое место в таблице РПЛ

5 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

После этой победы «Динамо» набрало 50 очков. Теперь московская команда занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте пребывает «Краснодар»(50 очков). Третьим идёт «Зенит» (50 очков), у которого на одну игру меньше по сравнению с конкурентами. Отметим, что бело-голубые идут первыми из-за результатов личных встреч.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Сочи» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 3:3.