Тюкавин: гол в ворота «Сочи» один из лучших в карьере, но мяч пяткой «Спартаку» красивее

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после победы бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) назвал свой забитый в этой игре мяч одним из лучших в карьере. В этом матче футболист забил пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников.

«Я развернулся, мне по-другому было неудобно бить, поэтому ударил пяткой. Ничего сверхъестественного.

Заявка ли это на премию Пушкаша, вам решать. Наверное, это один из лучших голов в карьере. Но гол «Спартаку», тоже пяткой, — красивее», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.