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Тюкавин: гол в ворота «Сочи» один из лучших в карьере, но мяч пяткой «Спартаку» красивее

Тюкавин: гол в ворота «Сочи» один из лучших в карьере, но мяч пяткой «Спартаку» красивее
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после победы бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) назвал свой забитый в этой игре мяч одним из лучших в карьере. В этом матче футболист забил пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    

«Я развернулся, мне по-другому было неудобно бить, поэтому ударил пяткой. Ничего сверхъестественного.

Заявка ли это на премию Пушкаша, вам решать. Наверное, это один из лучших голов в карьере. Но гол «Спартаку», тоже пяткой, — красивее», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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