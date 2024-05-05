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Агент Тюкавина: гол Кости в матче с «Сочи» — не лучший мяч в карьере, лучшие будут впереди

Агент Тюкавина: гол Кости в матче с «Сочи» — не лучший мяч в карьере, лучшие будут впереди
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игре клиента в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Тюкавин в минувшей игре забил гол пяткой.

«Мяч Тюкавина в матче с «Сочи» — один из самых красивых голов в карьере Кости. Он как только начинал играть, забил красивый мяч «Спартаку». У Кости хорошее нестандартное игровое мышление, чисто футбольное. Я думаю, это не лучший гол, лучшие будут впереди. За это мы и любим футбол.

Почему этот мяч не может претендовать на звание самого красивого гола этого сезона РПЛ? Но вы сами понимаете, что кому-то больше нравится какой-то удар метров с 40. Сколько людей — столько разных мнений. На вкус и на цвет товарища нет. Но в том, что это один из лучших мячей этого сезона, я не сомневаюсь. Мне очень понравился этот гол. Он не просто стоял на месте, он развил атаку, сыграл в стеночку, получил мяч, развернулся и отправил мяч в противоход вратарю, который этого не ожидал», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    
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