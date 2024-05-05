Гафин: только узнал, что «Динамо» на первой строчке, пока ничего не чувствую
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после победы бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) высказался относительно чемпионской гонки.
МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53' 1:1 Гуарирапа – 83' 2:1 Бителло – 85' 2:2 Сааведра – 90' 3:2 Нгамалё – 90+5'
— Обычно такие игры, как с «Сочи», называют чемпионскими.
— Это вы так называете, а мы посмотрим. Я только от вас узнал, что «Динамо» впервые за долгое время находится на первой строчке. Пока ничего не чувствую, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.
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