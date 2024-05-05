Гафин: только узнал, что «Динамо» на первой строчке, пока ничего не чувствую

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после победы бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) высказался относительно чемпионской гонки.

— Обычно такие игры, как с «Сочи», называют чемпионскими.

— Это вы так называете, а мы посмотрим. Я только от вас узнал, что «Динамо» впервые за долгое время находится на первой строчке. Пока ничего не чувствую, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.