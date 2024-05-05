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Гафин: «Динамо» важно быть на самой высокой строчке после матча с «Краснодаром»

Гафин: «Динамо» важно быть на самой высокой строчке после матча с «Краснодаром»
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о текущем турнирном положении команды.

«Нам важно, чтобы мы были на самой высокой строчке после матча с «Краснодаром». То, что сейчас находимся на первом месте, – это всё промежуточно», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

5 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

Таблица РПЛ
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