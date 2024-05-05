Глава совета директоров «Динамо» Гафин оценил гол Константина Тюкавина в ворота «Сочи»

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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после победы бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» со счётом 3:2 оценил гол нападающего московской команды Константина Тюкавина.

— Как вам гол Константина Тюкавина?

— Здорово!

— Для вас это лучший гол сезона?

— Надо пересмотреть, но это классный гол, Костя молодец, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 53-й минуте матча Тюкавин забил гол пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков