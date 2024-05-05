Агент Тюкавина: серьёзные клубы Европы годами следят за игроком, собирают справки

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о результативности футболиста.

«Что касается Европы, то серьёзные клубы годами следят и смотрят за игроком, собирают справки и определённый материал. То, что он забивает почти в каждой игре, вот это да. К примеру, Кассьерра в нескольких играх совершил хет-трики, а потом пропал. У Кости же была серия из восьми-девяти матчей, где он забивал. Сейчас имеет серию из пяти матчей с голами.

Поэтому важно, что Костя в каждой игре выходит и помогает команде, он командный игрок. Если ему предложат лучший гол сезона, звание лучшего бомбардира или золотые медали, то, конечно, он выберет золотые медали в чемпионате», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.