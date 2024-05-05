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Кобелев: матч «Динамо» и «Сочи» сумасшедший, можно потерять много нервов

Кобелев: матч «Динамо» и «Сочи» сумасшедший, можно потерять много нервов
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    

«Я думаю, что для тренеров такие игры, как «Динамо» — «Сочи», являются сумасшедшими матчами, в них можно потерять много нервов. А для болельщиков, конечно, такие игры нужны почаще. Для «Динамо» — шикарный результат, а для «Сочи», по-моему, это был последний шанс зацепиться за РПЛ. Я за то, чтобы борьба за чемпионство велась до самого конца, все этого ждут», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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