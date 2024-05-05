«Сельта» обыграла «Вильярреал» в матче 34-го тура испанской Примеры

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5 мая состоялся матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Сельта» и «Вильярреал». Игра прошла в Виго на стадионе «Балаидос». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Яго Аспас, Йёрген Странн Ларсен и Анастасиос Дувикас. Гости ответили точными ударами в исполнении Альберто Морено и Гонсалу Гедеша.

Примечательно, что гости большую часть матча играли в меньшинстве. На 17-й минуте в составе «Вильярреала» красную карточку получил Сантьяго Комесанья.

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Таким образом, «Сельта» заработала 34 очка после 34 матчей чемпионата Испании по футболу. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» набрал 45 очков. Он располагается на девятой строчке.