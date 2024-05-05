Тюкавин: сам удивился голу пяткой. Сырники сладкие, вот мяч ко мне и прилипает

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после победы бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) прокомментировал свой гол, который футболист забил пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников.

«Я сам удивился, просто так получилось. Вы же знаете, что сырники сладкие, вот ко мне и мяч прилипает. Я развернулся, попал, а вратарь завалился. Не могу объяснить», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.