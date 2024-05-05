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Бителло праздновал как Месси, футболисты «Сочи» грустили на газоне. Фото победы «Динамо»

Бителло праздновал как Месси, футболисты «Сочи» грустили на газоне. Фото победы «Динамо»
Бителло праздновал как Месси
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Сегодня, 5 мая, состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московское «Динамо» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

На 53-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников. На 83-й минуте матча гости сравняли счёт усилиями нападающего Сауля Гуарирапы, которому ассистировал полузащитник Александар Юкич, однако уже через две минуты хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бителло. Несмотря на второй пропущенный мяч в концовке матча, гости смогли отыграться: на 90-й минуте забил полузащитник Игнасио Сааведра. Хозяевам опять удалось выйти вперёд на 90+5-й минуте: забил нападающий Муми Нгамалё.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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