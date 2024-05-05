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Тюкавин: ничего страшного, что пропустили от «Сочи» два — никак не повлияло на результат

Тюкавин: ничего страшного, что пропустили от «Сочи» два — никак не повлияло на результат
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о пропущенных мячах в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53'     1:1 Гуарирапа – 83'     2:1 Бителло – 85'     2:2 Сааведра – 90'     3:2 Нгамалё – 90+5'    

«Пропустили, ничего страшного, ведь эти два гола никак не повлияли на результат», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшей игре на 53-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников. На 83-й минуте матча гости сравняли счёт усилиями нападающего Сауля Гуарирапы, которому ассистировал полузащитник Александар Юкич, однако уже через две минуты хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бителло. Несмотря на второй пропущенный мяч в концовке матча, гости смогли отыграться: на 90-й минуте забил полузащитник Игнасио Сааведра. Хозяевам опять удалось выйти вперёд на 90+5-й минуте: забил нападающий Муми Нгамалё.

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