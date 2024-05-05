Тюкавин: будем стараться, чтобы «Динамо» было наверху, бомбардирская гонка неважна

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после победы бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) сказал, что для него важнее результат команды, а не индивидуальные достижения.

«Возможно, где-то после 70-й минуты мы устали. Мы весь первый тайм атаковали и начало второго тоже, поэтому тоже можем подустать. Будем стараться, чтобы «Динамо» было наверху, а где я буду в бомбардирской гонке, неважно», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

Что касается Тюкавина, то он с 14 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.