Игрок «Динамо» Бителло прокомментировал свой гол в матче с «Сочи»

Футболист московского «Динамо» Бителло высказался о своём забитом мяче в победном матче с «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

«Я был счастлив забить. «Сочи» сравняли счёт, было 1:1. Это был очень нужный гол. Я очень рад, что удалось забить и помочь команде», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 53-й минуте минувшего матча нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников. На 83-й минуте матча гости сравняли счёт усилиями нападающего Сауля Гуарирапы, которому ассистировал полузащитник Александар Юкич, однако уже через две минуты хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бителло. Несмотря на второй пропущенный мяч в концовке матча, гости смогли отыграться: на 90-й минуте забил полузащитник Игнасио Сааведра. Хозяевам опять удалось выйти вперёд на 90+5-й минуте: забил нападающий Муми Нгамалё.