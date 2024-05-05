Бителло: Тюкавин — голеадор «Динамо», забил супергол «Сочи»

Футболист московского «Динамо» Бителло высказался о забитом мяче одноклубника Константина Тюкавина в матче с «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

«Тюкавин наш голеадор, который очень много забивает и помогает команде. Забил красивый гол, супергол. Очень рад, что он забил», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 53-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил гол пяткой, находясь спиной к воротам и в окружении соперников. На 83-й минуте матча гости сравняли счёт усилиями нападающего Сауля Гуарирапы, которому ассистировал полузащитник Александар Юкич, однако уже через две минуты хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бителло. Несмотря на второй пропущенный мяч в концовке матча, гости смогли отыграться: на 90-й минуте забил полузащитник Игнасио Сааведра. Хозяевам опять удалось выйти вперёд на 90+5-й минуте: забил нападающий Муми Нгамалё.