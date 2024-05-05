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Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти «Спартаку» за руку Гоцука

Арбитр Федотов объяснил, почему судья не дал пенальти «Спартаку» за руку Гоцука
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Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему главный арбитр матча «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» Павел Шадыханов не поставил пенальти в ворота хозяев после попадания мяча в руку защитнику нижегородской команды Кириллу Гоцуку. Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«Конечно, никакого пенальти в ворота «Пари» не было: рука у Гоцука в естественном положении, судья правильно продолжил игру. Момент простой, арбитр был в хорошей позиции и всё видел», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 27 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке, заработав 28 очков.

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