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Михаил Гершкович верит в первое чемпионство «Динамо» с 1976 года

Михаил Гершкович верит в первое чемпионство «Динамо» с 1976 года
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Бывший тренер «Динамо» и сборной России Михаил Гершкович высказался о чемпионских перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ. Последний раз бело-голубые выигрывали титул в 1976 году.

«Мне хотелось бы верить, что «Динамо» в этом сезоне одержит первое чемпионство с 1976 года. Но есть проблемы в обороне и с функциональным состоянием. В целом надежда есть, ведь сегодня мы идём на первом месте. Завтра «Зенит», скорее всего, обыграет «Факел», но осталось ещё три тура. Буду надеяться, чтобы «Динамо» стало чемпионами. Я от всей души желаю команде чемпионства», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей.

Таблица РПЛ
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