«Пари НН» — «Спартак»: после первого тайма счёт в игре не открыт
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. После первого тайма счёт в игре не открыт (0:0).
МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.
Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали уверенную победу над нижегородцами со счётом 2:0.
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