«Пари НН» — «Спартак»: после первого тайма счёт в игре не открыт

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. После первого тайма счёт в игре не открыт (0:0).

После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии красно-белые одержали уверенную победу над нижегородцами со счётом 2:0.