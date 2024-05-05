Круговой высказался о дебютном голе за «Зенит-2» во Второй лиге

Защитник «Зенита-2» Данил Круговой прокомментировал свой первый гол за вторую команду сине-бело-голубых в сезоне-2024 Второй лиги. Круговой помог «Зениту-2» одержать победу в матче 5-го тура с петербургским «Динамо» (1:0).

«Подача и гол. Нам сказали перед игрой про один розыгрыш, что можно две руки поднять. Иван Галанин сделал передачу на угол штрафной, получается, и я ударил в одно касание.

Какие в целом впечатления от игры? Да я думаю, хорошие. Всё-таки мы полностью, наверное, контролировали игру. Это моё мнение. И «Динамо» почти ничего не смогло создать», – приводит слова Кругового «Спорт день за днём».

Напомним, в январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом, после того как закончится контракт Данила с «Зенитом».

25-летний Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.