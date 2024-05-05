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Ливерпуль — Тоттенхэм 4:2, результат матча 36-го тура АПЛ 5 мая 2024 года

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в результативном матче 36-го тура АПЛ
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Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра прошла на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Пол Тирни. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Салах – 16'     2:0 Робертсон – 45'     3:0 Гакпо – 50'     4:0 Эллиотт – 59'     4:1 Ришарлисон – 72'     4:2 Мин – 77'    

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах с передачи Коди Гакпо. На 45-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Эндрю Робертсон.

Во втором тайме команды забили четыре гола на двоих. На 50-й минуте матча отличился нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо с передачи полузащитника Харви Эллиотта. Через девять минут забил уже сам Харви Эллиотт, которому ассистировал Салах. На 73-й минуте матча голом отметился нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон, которому ассистировал Бреннан Джонсон. На 77-й минуте второй мяч в составе гостей забил нападающий Сон Хын Мин.

«Ливерпуль» после победы остаётся на третьем месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 78 очков за 36 матчей. «Тоттенхэм» находится на пятом месте, заработав 60 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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